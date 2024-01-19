Назвали 10 вакансий в Беларуси в январе 2024, которые подойдут для подработки

Узнали о вакансиях на подработку в Беларуси в январе 2024 года, для этого, как и в декабре-2023, обратимся к данным Общереспубликанского банка вакансий, рассматриваем при этом только те из них, которые подразумевают, что работать нужно не меньше, чем на 0,25 ставки.