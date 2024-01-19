Назвали 10 вакансий в Беларуси в январе 2024, которые подойдут для подработки

Узнали о вакансиях на подработку в Беларуси в январе 2024 года, для этого, как и в декабре-2023, обратимся к данным Общереспубликанского банка вакансий, рассматриваем при этом только те из них, которые подразумевают, что работать нужно не меньше, чем на 0,25 ставки.
Первая вакансия, которая удовлетворяет данному требованию, размещена «Специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва № 6 по гребле города Гомеля». Там нужен, именно на четверть ставки, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, который имеет профессионально-техническое образование и опыт работы. Зарплата — 67 рублей.
Вахтер требуется в Брониславскую базовую школу. Находится она в Житковичском районе Гомельской области. Работа односменная, на 0,25 ставки, зарплата — от 80 до 90 рублей.
На третьем месте — тоже вакансий из этой же школы: ищут кладовщика со средним специальным образованием, в требованиях указано также «умение работать на компьютере», за подработку на четверть ставки обещают от 114,65 до 130 рублей.
Брестский областной лицей имени Машерова ищет сторожа на 0,25 ставки при режиме гибкого рабочего времени, заработок — 120 рублей.
Четверть ставки инструктора-методиста по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе вакантны в «Водоканале Минского района», рабочее место — агрогородке Лесной в Боровлянах, зарплата 125 рублей.
РУП «Белтаможесервис» для работы в филиале «Новая Рудня», который находится в Ельском районе Гомельской области, ищет уборщика территорий. Из требований — только наличие общего образования, занятость — 0,25 ставки, зарплата — 135 рублей.
Подработать на 0,25 ставки можно и в Гомельском государственном медицинском университете, там требуется слесарь-сантехник с соответствующим профтехобразованием. Заработок, указанный в объявлении, определен в размере 138 рублей 50 копеек.
Рассматриваем предложения с занятостью, которая составляет не менее 0,25 ставки. Фото: архив «КП», носит иллюстративный характер.
Такая же зарплата в этом же учреждении образования озвучена и по вакансии в 0,25 ставки: «требуется специалист кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии», рассматриваются соискатели со средним специальным образованием. Зарплата, повторимся, 138,5 BYN.
Руководителя физвоспитания на 0,25 ищут в Ударненском (Лельчицкий район) детском саду. Работодатель заинтересован в специалисте с высшим образованием, зарплата от 138,5 до 150 рублей.
Завершает топ зарплат на подработку вакансия санитарки в Барановичском центральной поликлинике, открыта она в химико-токсикологической лаборатории. Заработок при занятости на 0,25 — от 139 до 150 рублей.
Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в январе 2024-го: прораб с зарплатой 5000 рублей, экономиста ищут на 5700, а директорам предлагают от 6240 до 19 тысяч.