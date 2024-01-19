Путину рассказали о строительстве метро в Красноярске (видео)

Встреча состоялась накануне в Кремле. На ней обсуждалось сооружение тоннелей, мостов и других инфраструктурных объектов в различных регионах страны.
Руслан Байсаров рассказал главе государства о деятельности предприятия и подробно остановился на текущих проектах:
«Мы приступили к строительству метро в Красноярском крае. На пике строительства будет задействовано 9 тысяч специалистов. В основном все сибиряки. Часть из них даже наши сотрудники, которые строили наши тоннели. Это, конечно, даст большое развитие, инвестиции, рабочие места, налоги в регион».
Владимир Путин заинтересовался названием второго тоннелепроходчика для красноярского метро. «Имя “Валентина”, да?», — спросил он.
«Да. Тоннелепроходческие щиты, так принято, называют женскими именами. Второй мы назвали “Екатерина”, потому что она оттуда, бетонщица и герой соцтруда. И “Валентина”», — пояснил Руслан Байсаров.
Напомним, недавно Красноярскому метро утвердили новую планировку: в проекте решено использовать тоннели, построенные в советские годы. Использование выработок также повлекло за собой ряд изменений — скорректирована трасса, уточнено расположение станций, добавлен дополнительные земельные участки, попадающие в полосу отвода, использующуюся на период строительства объекта.