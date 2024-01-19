Путину рассказали о строительстве метро в Красноярске (видео)

«Мы приступили к строительству метро в Красноярском крае. На пике строительства будет задействовано 9 тысяч специалистов. В основном все сибиряки. Часть из них даже наши сотрудники, которые строили наши тоннели. Это, конечно, даст большое развитие, инвестиции, рабочие места, налоги в регион».