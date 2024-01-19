Проект транспортного коридора Владивосток — Ченнаи обсудят власти России и Индии

В ходе форума «Яркий Гуджарат», который прошел в январе в Индии, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков заявил о планах обсудить соответствующие вопросы с индийской стороной уже в начале года.
Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, руководство обеих стран придает большое значение налаживанию судоходства между восточными портами Индии и портами Дальнего Востока России. Индийские специалисты в области логистики высоко оценивают возможности взаимовыгодной торговли между Россией и Индией благодаря функционированию коридора, уточнили специалисты.
Морской коридор Владивосток — Ченнаи активно функционировал во времена СССР.