Утвержден проект планировки территории на Дальпрессе

Администрация Владивостока утвердила документацию по планировке территории в районе ул. Комсомольской — просп. Красного Знамени, 15. «Полоса запустения» должна превратиться в качественную городскую среду по принципу «город в городе», где есть всё необходимое для комфортной жизни — жильё, детский сад, дороги и тротуары, деловые и общественные пространства, спортивные объекты и скверы. Кроме того, на примере Дальпресса органам власти и застройщикам предстоит обкатать сравнительно новый механизм комплексного развития территорий (КРТ) и выработать стандартные подходы к этому инструменту. «Реновацию» Владивостока ИА PrimaMedia обсудило с экспертами.

Сегодня на этом участке нет ни детских садов, ни общедоступных спортивных объектов, ни коммунальной инфраструктуры, ни дорожной сети. Здесь расположены десятки земельных участков разного назначения — индивидуальное жилищное строительство, жилые дома и хозяйственные постройки, объекты торговли, гостиничное обслуживание, садово-огородные хозяйства. Все они будут преобразованы в рамках механизма комплексного развития территорий под новую многофункциональную застройку. Осуществит её компания «Ареал-Недвижимость», на счету которой успешно сданный ЖК бизнес-класса «Маринист», а также ЖК Novatoria со сдачей в 2024 году. В части механизма КРТ компания станет одним из первопроходцев во Владивостоке.

Это право застройщик получил на конкурентных торгах и уже перечислил в бюджет города 57,3 млн. руб. за право заключения договора на комплексное развитие территории. В 2023 году застройщик в соответствии с этим договором подготовил и представил в администрацию Владивостока проект планировки территории, включая проект межевания территории. Теперь, когда проект официально утвержден, предстоит определить рыночную стоимость и выкупить для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости, подпадающие под комплексное развитие. Интересно, что выкуп будет производиться не за счет городского бюджета, а за счет средств, которые должен привлечь и предоставить застройщик. А Владивосток получит в свою собственность земельные участки, на которых будут построены городские дороги, тротуары и скверы, не затратив на это ни копейки бюджетных средств.