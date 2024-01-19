В трех округах Москвы установят торговые автоматы с молочной продукцией

На городские торги выставили права на размещение вендинговых автоматов для продажи молочной продукции в разных районах столицы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Предпринимателей приглашают на открытые аукционы, победители которых смогут установить на севере, северо-востоке и северо-западе столицы семь торговых автоматов для продажи молочной продукции. С ними подпишут договоры на право размещения нестационарных торговых объектов площадью четыре квадратных метра каждый на специально отведенных участках сроком на пять лет. Заявки на участие принимают до 2 февраля», — рассказал Кирилл Пуртов.
Три автомата установят в районе Отрадное, по одному появится в Бутырском и Головинском районах, а также в Строгине и Южном Медведкове. Все они будут расположены рядом с многоэтажными жилыми домами и остановками общественного транспорта. Кроме молока, сыров, масла и другой молочной продукции в ассортимент вендинговых автоматов могут входить сухие молочные продукты, фруктовые и овощные соки, безалкогольные прохладительные напитки, питьевая вода, хлебобулочные изделия и другие товары.
Онлайн-аукционы пройдут 7 февраля. Для участия в них понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация об объектах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных местах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.