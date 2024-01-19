В трех округах Москвы установят торговые автоматы с молочной продукцией

Три автомата установят в районе Отрадное, по одному появится в Бутырском и Головинском районах, а также в Строгине и Южном Медведкове. Все они будут расположены рядом с многоэтажными жилыми домами и остановками общественного транспорта. Кроме молока, сыров, масла и другой молочной продукции в ассортимент вендинговых автоматов могут входить сухие молочные продукты, фруктовые и овощные соки, безалкогольные прохладительные напитки, питьевая вода, хлебобулочные изделия и другие товары.