Два спальных района застроят во Владивостоке: что ждет жителей аварийных домов

Строительство нового жилья начнется в районах Первомайский и Первореченский. Планируется вместо ветхих и аварийных домов на улицах Талалихина и Героев Хасана построить многоквартирные дома высотой от 9 до 30 этажей, а также детский сад на 90 мест, спортивные и детские площадки.
Известно, что площадь квартиры на одного человека составит 30 кв. метров. Первый дом будет построен до 2025 года, еще два строения возведут до 2027 года. Заселять в новостройки в первую очередь будут жильцов ветхих и аварийных домов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье готовят новый закон, который запретит точечную застройку. Правила для девелоперов изменят. Их обяжут выделять до 10% от площади под социальное жилье бюджетникам.