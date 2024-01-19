В Самаре в 2024 году достроят 4 проблемных дома

В Самарской области в 2024 году из проблемных объектов будут исключены 10 домов. Как сообщили в областном минстрое на заседании профильного комитета Губдумы 18 января 2024 года, всего будет достроено 4 дома, по остальным проблемным объектам люди получат компенсации.
Достроят секцию «А» дома на улице Димитрова, 74а, в Самаре, застройщиком которого выступало ООО «РосПромСтрой».
Также будет достроены секции 2, 3 и 4 дома на пересечении улицы Садовой и Вилоновской (ООО «Стройпроектсервис»), дом в 128 квартале на улице Садовой, 281 (АОД 128 квартал), дом на улице Ленинской, 136 (ООО СЗ «Поско»). Всего квартиры получат 425 человек.
Что же касается оставшихся проблемных объектов, то в указанном списке находятся: дом на улице Георгия Димитрова, 74а (секции Б, В, Г) в Самаре, дом на улице Вилоновской, 60, в Самаре, ЖК «Монблан» в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова и Чкалова в Самаре, дом на улице Ларина, 2, в Тольятти, дом в Петра Дубрава на улице Южной, 3, в Волжском районе, дом на пересечении улиц Волжской и Кольцевой в Самаре. Права дольщиков будут восстановлены путем денежных выплат или предоставления квартир в иных объектах.
В настоящее время в реестре пострадавших граждан числится 96 человек на 86 квартир. Квартиры будут представляться в построенных жилых домах с использованием механизмов ППК «Фонд развития территорий» за счет выделения доли региона, вложенной в строительство жилых домов.
Ксения Маянова.