В Самаре в 2024 году достроят 4 проблемных дома

Что же касается оставшихся проблемных объектов, то в указанном списке находятся: дом на улице Георгия Димитрова, 74а (секции Б, В, Г) в Самаре, дом на улице Вилоновской, 60, в Самаре, ЖК «Монблан» в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова и Чкалова в Самаре, дом на улице Ларина, 2, в Тольятти, дом в Петра Дубрава на улице Южной, 3, в Волжском районе, дом на пересечении улиц Волжской и Кольцевой в Самаре. Права дольщиков будут восстановлены путем денежных выплат или предоставления квартир в иных объектах.