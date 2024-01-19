Екатеринбург признали самым высоким городом в России после столиц

Далее в рейтинге портала о недвижимости Skyscraper City идут Новосибирск и Краснодар. Высотные здания есть в 112 российских городах, в 16 из них есть только одно здание высотой более 20 этажей. Из 20 самых высоких небоскребов 12 построено в Екатеринбурге.