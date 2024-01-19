Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Екатеринбург признали самым высоким городом в России после столиц

В уральской столице расположено более 500 зданий свыше 20 этажей.
Источник: Комсомольская правда

Екатеринбург занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге городов с наибольшим количеством высотных зданий. В уральской столице расположено 502 здания высотой более 20 этажей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Далее в рейтинге портала о недвижимости Skyscraper City идут Новосибирск и Краснодар. Высотные здания есть в 112 российских городах, в 16 из них есть только одно здание высотой более 20 этажей. Из 20 самых высоких небоскребов 12 построено в Екатеринбурге.

В столице Среднего Урала средняя наибольшая этажность проектов равна 23,8 этажей, в Москве этот показатель находится на уровне 22,8 этажей.

рейтинги