Екатеринбург признали самым высоким городом в России после столиц

Екатеринбург занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге городов с наибольшим количеством высотных зданий. В уральской столице расположено 502 здания высотой более 20 этажей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Далее в рейтинге портала о недвижимости Skyscraper City идут Новосибирск и Краснодар. Высотные здания есть в 112 российских городах, в 16 из них есть только одно здание высотой более 20 этажей. Из 20 самых высоких небоскребов 12 построено в Екатеринбурге.
В столице Среднего Урала средняя наибольшая этажность проектов равна 23,8 этажей, в Москве этот показатель находится на уровне 22,8 этажей.