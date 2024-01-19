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В мэрии рассказали, почему хрущевки не попадут под «реновацию» в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга не рассматривает включение пятиэтажных домов в программу комплексного развития территорий (КРТ). Глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов пояснил, что для муниципалитета в приоритете расселение малоэтажных многоквартирных домов.

По его словам, многоэтажный жилой фонд в Екатеринбурге появился позже и степень износа домов невелика в сравнении с двухэтажными бараками. Да и сносить пятиэтажки экономически нецелесообразно.

«Для примера возьмем пятиэтажку и какой-нибудь барак на Эльмаше. Там невооруженным глазом можно увидеть разницу. Второй критерий — экономическая целесообразность. Снести пятиэтажку и сделать на ее месте ту же пятиэтажку нецелесообразно», — сказал Габдрахманов.

Также мэрия не рассматривает включение частных домов в программу КРТ, хотя такая возможности у городских властей есть. Руслан Габдрахманов добавил, что расселение и снос аварийного жилого идут ускоренными темпами. Так, в 2022 году было расселено 12 аварийных домов, снесено 9. В прошлом году было расселено уже 17 аварийных домов и снесено 20. Он подчеркнул, что это процесс ускорился, в том числе благодаря КРТ.

недвижимость