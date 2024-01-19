В мэрии рассказали, почему хрущевки не попадут под «реновацию» в Екатеринбурге

Также мэрия не рассматривает включение частных домов в программу КРТ, хотя такая возможности у городских властей есть. Руслан Габдрахманов добавил, что расселение и снос аварийного жилого идут ускоренными темпами. Так, в 2022 году было расселено 12 аварийных домов, снесено 9. В прошлом году было расселено уже 17 аварийных домов и снесено 20. Он подчеркнул, что это процесс ускорился, в том числе благодаря КРТ.