В Омской области с января вырос размер единого пособия на детей

Повышенный размер пособия большинство семей начнут получать с 3 февраля 2024 года, но так как дата совпадает с выходным днем, то деньги родителям перечислят раньше. На банковские карты зачисление за январь произойдет 2 февраля, почта будет разносить деньги с начала месяца до 25 февраля.