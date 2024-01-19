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В Омской области с января вырос размер единого пособия на детей

В омском Соцфонде сообщили в четверг, 18 января 2024 года, о повышении размера единого пособия на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам — выплата омичам, получающим пособие, увеличена в беззаявительном порядке из-за увеличения размера прожиточного минимума.

«По действующим правилам, размер единого пособия для беременных женщин рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, на детей — регионального детского прожиточного минимума (ПМ). В Омской области в 2024 году ПМ трудоспособного населения составляет 14 958 рублей, для детей — 14 169 рублей», — сообщили в Омском отделении Соцфонда РФ.

Повышенный размер пособия большинство семей начнут получать с 3 февраля 2024 года, но так как дата совпадает с выходным днем, то деньги родителям перечислят раньше. На банковские карты зачисление за январь произойдет 2 февраля, почта будет разносить деньги с начала месяца до 25 февраля.

Добавим, по информации Омского отделения Софонда РФ, единое пособие назначается на 12 месяцев, затем, чтобы продолжать получать средства, его нужно продлить — в последний месяц срока, на который установлено пособие.

В 2024 году омичи подали уже 25 200 заявлений на единое пособие для детей.