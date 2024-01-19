В работе «Билайна» произошел массовый сбой

При этом почти одинаковое количество жалоб поступает из Нижегородской области и Москвы — 23% и 22% соответственно. Далее идут Самарская область — 11% и Татарстан — 9%.
Жалобы также поступают из Санкт-Петербурга, Башкирии, Чувашии, Саратовской, Московской и Оренбургской областей, а также из Краснодарского края.
Проблемы со входящими и исходящими звонками, слабым сигналом и отсутствием интернета наблюдались в Самаре, Казани и Оренбургской области утром. В соцсетях самарцы жаловались на отсутствие сети, они также не могли совершать звонки, передает корреспондент РИА Новости.
По данным компании Brandanalytics, наибольшее количество обращений о сбоях «Билайна» поступало в 09.30 мск. Чаще всего на сбои жаловались жители Самары (20 обращений), на втором месте — Казань (15), на третьем — Уфа (8). Кроме того, жалобы поступали из Саратова, Набережных Челнов, Тольятти и Санкт-Петербурга. «Сообщения о сбоях: 77% (обращений, — прим. ред.) — не работает, 15% — голосовая связь, 14% — нет сигнала», — указано на сайте компании.