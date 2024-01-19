В работе «Билайна» произошел массовый сбой

По данным компании Brandanalytics, наибольшее количество обращений о сбоях «Билайна» поступало в 09.30 мск. Чаще всего на сбои жаловались жители Самары (20 обращений), на втором месте — Казань (15), на третьем — Уфа (8). Кроме того, жалобы поступали из Саратова, Набережных Челнов, Тольятти и Санкт-Петербурга. «Сообщения о сбоях: 77% (обращений, — прим. ред.) — не работает, 15% — голосовая связь, 14% — нет сигнала», — указано на сайте компании.