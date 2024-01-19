Доллар дорожает перед выходными

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Белорусский рубль укрепляется по отношению к российской валюте в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу.
Сегодня на старте сессии отсутствовали спрос и предложение на европейскую валюту. При необходимости Нацбанк установит курс на основе данных последних успешных торгов.
Американская валюта незначительно растет в цене на фоне ожидания выхода официальной статистки по экономике в США. По состоянию на 10:26 доллар укрепился на 0,01% и поднялся на уровень в 3,1710 белорусского рубля.
В условиях коррекции цен на нефть начала дешеветь и российская валюта, которая по состоянию на 10:27 потеряла 0,05%. На торгах за 100 российских просили 3,5722 белорусского рубля.
Китайская валюта укрепляется по отношению к доллару и остальным валютам на внутреннем рынке. По состоянию на 10:49 она подорожала на 0,03%. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,3800 белорусского рубля.