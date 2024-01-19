Глава Нацбанка высказался о курсе тенге и доллара

«Всегда мы продаем равномерно. Поэтому это не интервенции, мы не играем с рынком. Они знают, что это постоянный фактор, предложения, то есть наша конвертация валютных активов Нацфонда. Поэтому по курсу у нас прогноза нет, он рыночный. Что хотел бы сказать — мы не прогнозируем никаких ярких, резких изменений курса нацвалюты ни в сильную, ни в слабую сторону. Надеемся, он сохранит свою стабильность, которую пока демонстрировал».