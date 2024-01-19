В готовящихся к закрытию «Покупочках» в Волгограде опустошают полки

Супермаркеты торговой сети «Покупочка» и магазины «Покупалко» в Волгограде и области дорабатывают последние дни и готовятся к закрытию. Вскоре на их месте откроются торговые точки федерального ритейлера X5 Group. Пока же в магазинах постепенно пустеют полки, но больших распродаж и ажиотажа нет, сообщает volgograd.kp.ru. Покупатели берут то, что нужно. Продавцы спокойно выкладывают оставшийся товар в торговых залах. Они надеются остаться работать в «Пятерочках».
Так, супермаркет на улице Пельше в Краснооктябрьском районе тоже готовится к скорому закрытию. После на его месте откроется «Пятерочка». Ассортимент товаров за несколько дней до окончания работы еще довольно большой. Цены как везде — плюс-минус.
Часть магазинов местной торговой сети уже прекратила работу.
Напомним, принадлежащую ООО «Тамерлан» торговую сеть продали в 2023 году. Новому владельцу достанутся 295 магазинов «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-Га». После ремонта супермаркеты откроются под новыми вывесками.