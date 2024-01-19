Министр пообещал насытить Челябинскую область яйцами

По словам министра Кобылина, интервью с которым вышло в издании «Губерния», небольшое сокращение в объемах производства яиц в 2023 году в Челябинской области было вызвано тем, часть производственных мощностей южноуральских птицефабрик устарела и в прошлом году вставала на реконструкцию. В 2024 году постепенно модернизация начнет завершаться, и соответственно объемы производства будут расти.
«Прогноз производства яиц на 2024 год у нас положительный: прогнозируется прирост в объеме двух процентов».
Заметим, как утверждают в региональном минсельхозе, продукция птицеводства в Челябинской области находится в профиците, поэтому южноуральцы обеспечиваются в полном объеме местными яйцами и куриным мясом. Более того, сорок процентов продукции челябинских птицефабрик отправляется в другие российские регионы.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинской области стали меньше производить яиц.