Министр пообещал насытить Челябинскую область яйцами

По словам министра Кобылина, интервью с которым вышло в издании «Губерния», небольшое сокращение в объемах производства яиц в 2023 году в Челябинской области было вызвано тем, часть производственных мощностей южноуральских птицефабрик устарела и в прошлом году вставала на реконструкцию. В 2024 году постепенно модернизация начнет завершаться, и соответственно объемы производства будут расти.