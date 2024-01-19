Чиновники намерены построить в Екатеринбурге снегоплавильную установку

«Хотя бы одну снегоплавильную установку, я надеюсь, до следующего сезона мы построим», — отметил Бубнов.
Где она расположится, он не уточнил. По словам чиновника, сейчас рассматривается вопрос, где брать тепловую энергию для нее. При этом Бубнов отметил, что вывозить снег дешевле, чем плавить. Он добавил, что сейчас в городе восемь снегоприемных пунктов.
Напомним, что 10 января 2023 года Алексей Орлов лично оценивал работу коммунальных служб. По итогам объезда градоначальник пришел к выводу, что при наличии ресурсов у дорожных служб возникли проблемы с организацией работы. Возмутили Орлова и припаркованные вдоль обочин машины, которые мешают уборочной технике.