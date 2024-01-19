Чиновники намерены построить в Екатеринбурге снегоплавильную установку

Где она расположится, он не уточнил. По словам чиновника, сейчас рассматривается вопрос, где брать тепловую энергию для нее. При этом Бубнов отметил, что вывозить снег дешевле, чем плавить. Он добавил, что сейчас в городе восемь снегоприемных пунктов.