«Такого еще не было в стране»: чиновники объяснили плохую уборку снега в Екатеринбурге дефицитом кадров

«Подрядчик пояснял это сильными морозами и отсутствием персонала. За праздничные дни были выставлены штрафы в размере 500 тыс. рублей. Подрядчика внесут в реестр недобросовестных поставщиков», — отметил Онегов на встрече с журналистами.
Вице-мэр города Алексей Бубнов подтвердил, что в коммунальной сфере серьезный дефицит кадров.
«Служба занятости, которую я приглашал, не помнит такого низкого уровня безработицы с момента возникновения нашей страны», — отметил он.
Также чиновник оценил идею привлечения осужденных к уборке снега. Он заявил, что для этого нужно строить исправительные центры. Однако можно ли сажать эту категорию граждан за руль — неизвестно, сказал Бубнов.