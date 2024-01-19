Доллар подешевел перед выходными

МИНСК, 19 янв — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта выросла в цене в сравнении с долларом и российским рублем.
Сегодня торги европейской валютой не состоялись. Национальный банк для определения курса евро использует данные последней сессии 17 января — 3,4266 белорусского рубля.
Американская валюта на последних торгах на этой неделе подешевела в ожидании официальной статистики от ФРС. Доллар упал на 0,22% и замер на уровне в 3,1637 белорусского рубля.
В пятницу на фоне дешевеющей нефти российская валюта приступила к коррекции и подешевела на 0,17%. На торгах за 100 российских предлагали 3,5679 белорусского рубля.
При этом китайская валюта минимально укрепилась, прибавив 0,01% к своей предыдущей цене. На бирже за 10 юаней нужно было заплатить 4,3794 белорусского рубля.