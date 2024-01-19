В Омске открыли три новых зарядных станции для электромобилей

Они расположены по адресам: улица 4-я Любинская, д. 34/б и улица Звездова, 160 с зарядными разъемами Type1, а по улице Перелета, 33 с зарядным разъемом Type2. Все ЭЗС «медленного» типа. Деловым партнером энергокомпании и инвестором оборудования выступила компания «my.eCars».
Отметим, что проект удалось реализовать по итогам встречи губернатора Омской области Виталия Хоценко с генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» Павлом Акилиным в июле 2023 года. В частности, тогда одним из принятых решений было расширение сети электрозарядных станций (ЭЗС) на территории Омской области. Пилотом в этом направлении стала станция «Россети электротранспорт» на трассе Р-254 в направлении Новосибирска. Она начала работать в сентябре 2023 года. А уже в ноябре совместно с «my.eCars» в черте города установили еще три ЭЗС.
«При выборе мест расположения новых электрозарядок мы проанализировали городской трафик, провели опрос среди владельцев электрокаров, учли мнение и тех, кто только планирует стать электромобилистом. “Россети Сибирь” активно поддерживают инициативу омичей по переходу на экологичные электромобили. Ведь именно Омск является лидером в Сибири по их числу. Сегодня в городе количество машин с электродвигателем приближается к 2,5 тысячам. Растет и объем потребления на ЭЗС в регионе: за последние 7 месяцев он вырос в 12 раз», — заявил гендиректор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин.
Появление новых ЭЗС прокомментировал активист клуба электромобилистов Омска Антон Кулинич.
«Хотя большинство усилий сейчас направлены на развитие быстрых зарядных станций, ЭЗС переменного тока имеют рациональное применение, особенно в зоне жилой застройки, где их основная задача — это ночная зарядка автомобилей. Когда ночью в городе снижается количество потребляемой энергии, направлять “излишек” в зарядку электромобилей через подобные медленные станции — это разумно и даже в каком-то смысле выгодно. Очень надеюсь, что со временем большая часть людей придет к принятию новой реальности, где подзаряжаемые гибриды и электромобили являются основными средствами передвижения, унося огромное количество выхлопных газов за пределы города», — отметил электромобилист.
Добавим, что новые зарядные станции с помощью переменного тока полностью заряжают электромобиль за время от 4-х до 8 часов. Каждая ЭЗС оснащена одним портом зарядки. Всего на территории Омской области работают девять ЭЗС «Россети Сибирь».
Напомним, что ранее зарядные станции «медленного» типа были установлены по адресам: пр-т Сибирский, 15; ул. Б. Архитекторов, 1; ул. Волгоградская, 96 и во дворе жилого дома по ул. Перелета, 32. Одна «быстрая» ЭЗС постоянного тока, заряжающая электрокар около 40 минут, установлена на ул. Герцена, 60, на территории АЗС.