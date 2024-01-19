В Омске открыли три новых зарядных станции для электромобилей

Отметим, что проект удалось реализовать по итогам встречи губернатора Омской области Виталия Хоценко с генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» Павлом Акилиным в июле 2023 года. В частности, тогда одним из принятых решений было расширение сети электрозарядных станций (ЭЗС) на территории Омской области. Пилотом в этом направлении стала станция «Россети электротранспорт» на трассе Р-254 в направлении Новосибирска. Она начала работать в сентябре 2023 года. А уже в ноябре совместно с «my.eCars» в черте города установили еще три ЭЗС.