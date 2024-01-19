В Екатеринбурге построят новую большую школу за 3 млрд рублей

Гимназия появится на пересечении улицы Меридиальной и бульвара Белоглазова. Закончить ее планируют через два года. Тут оборудуют спортивные и тренажерный залы, большой стадион. Ученикам предоставят возможность дополнительно заниматься музыкой или живописью. Из-за культурно-эстетического уклона гимназии там также организуют концертный зал и классы для занятия керамикой с печами, пишет ЕАН.