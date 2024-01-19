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В Екатеринбурге построят новую большую школу за 3 млрд рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 января, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге в районе «Изумрудный бор» на Эльмаше построят гимназию «Арт-Этюд» за 3 млрд рублей. Школа вошла в список объектов, которые возведут в рамках концессионных соглашений. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.

Гимназия появится на пересечении улицы Меридиальной и бульвара Белоглазова. Закончить ее планируют через два года. Тут оборудуют спортивные и тренажерный залы, большой стадион. Ученикам предоставят возможность дополнительно заниматься музыкой или живописью. Из-за культурно-эстетического уклона гимназии там также организуют концертный зал и классы для занятия керамикой с печами, пишет ЕАН.

На Эльмаше, напомним, к 2035 году построят новый микрорайон. Застраивать планируют территорию в границах Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка.

строительство