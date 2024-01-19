Минэкономики спрогнозировало рост пенсий в 2024 году

«Будем стараться выходить на этот уровень в зависимости от того, как будет складываться ситуация, будут ли дополнительные деньги в бюджете. Но пока мы забиваем такую цифру. Соответственно, пенсии будут расти опережающими темпами по сравнению с реальными доходами населения», — сказал Картун.