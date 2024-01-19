Минэкономики спрогнозировало рост пенсий в 2024 году

«Размер средней пенсии по возрасту уже превысил 700 рублей. По итогам 2023 года рост пенсий в номинальном выражении составил более 16%, в реальном —10,6%», — сообщил заместитель министра экономики Андрей Картун на заседании Республиканского клуба директоров 19 января.
По его словам, в 2024 году планируется рост пенсионных выплат ускоренными темпами при условии сохранения благоприятной ситуации в экономике.
Картун уточнил, что рост реальных доходов населения в 2024 году ожидается на 3,5%. В части пенсий установлена планка в 80% от средней зарплаты по стране.
«Будем стараться выходить на этот уровень в зависимости от того, как будет складываться ситуация, будут ли дополнительные деньги в бюджете. Но пока мы забиваем такую цифру. Соответственно, пенсии будут расти опережающими темпами по сравнению с реальными доходами населения», — сказал Картун.