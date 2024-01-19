Некоторым предпринимателям вдвое снизят налог на прибыль и имущество

• субъекты предпринимательства, организовавшие на пустынных территориях курортные зоны (гостиницы, имеющие категорию (звезды), SPA-гостиницы, санатории и пансионаты) и предоставляющие рекреационные туристские услуги — налог на прибыль и налог на имущество юридических лиц;

• юридические лица, создавшие тематические парки на пустынных территориях, в течение трех лет со дня сдачи в эксплуатацию парков — земельный налог с юридических лиц, налог на имущество юридических лиц.