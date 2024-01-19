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Беларусь и Египет могут увеличить число прямых авиарейсов

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Вопросы увеличения числа прямых авиарейсов между Беларусью и Египтом обсудили главы внешнеполитических ведомств двух стран, сообщили в белорусском МИД в пятницу.
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Источник: Facebook / Николай Чергинец

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в Кампале (Уганда) встретился со своим египетским коллегой Самехом Шукри. Встреча прошла на полях саммита Движения неприсоединения.

«Обсуждены актуальные вопросы белорусско-египетского взаимодействия», — сообщили в МИД.

Там отметили, что в белорусско-египетской повестке дня есть вопрос увеличения числа прямых авиационных рейсов между странами.

Говоря о важности данного вопроса, который обсуждался на уровне глав МИДов двух стран, в министерстве подчеркнули, что в этом серьезно заинтересованы граждане и бизнесмены обоих государств.

В белорусском ведомстве также отметили, что все детали вопроса об увеличении прямых авиарейсов предстоит обсудить авиационным властям Беларуси и Египта, после чего будут приняты решения.

Как сообщалось, Беларусь продолжает наращивать авиационные пассажирские и грузовые перевозки, несмотря на введенные в отношении Западом санкции. Руководство Минтранса также прогнозирует снижение стоимости авиабилетов для пассажиров.

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