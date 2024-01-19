Беларусь и Египет могут увеличить число прямых авиарейсов

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в Кампале (Уганда) встретился со своим египетским коллегой Самехом Шукри. Встреча прошла на полях саммита Движения неприсоединения.
«Обсуждены актуальные вопросы белорусско-египетского взаимодействия», — сообщили в МИД.
Там отметили, что в белорусско-египетской повестке дня есть вопрос увеличения числа прямых авиационных рейсов между странами.
Говоря о важности данного вопроса, который обсуждался на уровне глав МИДов двух стран, в министерстве подчеркнули, что в этом серьезно заинтересованы граждане и бизнесмены обоих государств.
В белорусском ведомстве также отметили, что все детали вопроса об увеличении прямых авиарейсов предстоит обсудить авиационным властям Беларуси и Египта, после чего будут приняты решения.
Как сообщалось, Беларусь продолжает наращивать авиационные пассажирские и грузовые перевозки, несмотря на введенные в отношении Западом санкции. Руководство Минтранса также прогнозирует снижение стоимости авиабилетов для пассажиров.