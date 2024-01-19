Профсоюз Sports Illustrated сообщил о массовых увольнениях сотрудников редакции

В сообщении отмечается, что сотрудники редакции получили уведомление о планах The Arena Group уволить «значительное количество» работников издания. Это произошло после того, как Authentic Brands Group (ABG), купившая бренд за $110 млн в 2019 г., отозвала у медиахолдинга Arena лицензию на публикацию издания в печатном и цифровом виде. Три недели назад медиахолдинг не выплатил $2,8 млн в рамках лицензионного соглашения.