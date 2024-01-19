Профсоюз Sports Illustrated сообщил о массовых увольнениях сотрудников редакции

В сообщении отмечается, что сотрудники редакции получили уведомление о планах The Arena Group уволить «значительное количество» работников издания. Это произошло после того, как Authentic Brands Group (ABG), купившая бренд за $110 млн в 2019 г., отозвала у медиахолдинга Arena лицензию на публикацию издания в печатном и цифровом виде. Три недели назад медиахолдинг не выплатил $2,8 млн в рамках лицензионного соглашения.
«Это еще один тяжелый день за четыре года, которые прошли для Sports Illustrated под управлением Arena Group. Мы призываем ABG обеспечить продолжение [работы] издания SI и позволить ему служить нашей аудитории так, как оно служило на протяжении почти 70 лет», — говорится в заявлении.
Редактор Национальной футбольной лиги и председатель профсоюза Митч Голдич заявил, что профсоюз боролся за поддержание стандартов SI и за справедливое отношение к сотрудникам редакции.
«Эту борьбу мы будем продолжать», — заявил Голдич.
12 декабря 2023 г. Arena Group уволила генерального директора журнала Росса Левинсона после скандала, связанного с разоблачением авторов спортивного журнала, сообщала The Guardian. По информации издания Futurism, Sports Illustrated выпускал статьи, написанные поддельными авторами с биографиями и фотографиями, сгенерированными при помощи искусственного интеллекта.