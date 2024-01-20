Радий Хабиров посетил молочно-товарную ферму племзавода «Ленина» в Башкирии

«Мы недавно делали аналитику по инвестиционной привлекательности нашего сельского хозяйства. Мы реализуем где-то четверть всех инвестиционных проектов в Приволжском федеральном округе, то есть “зашевелилось” сельское хозяйство, особенно то, что мы называем индустриальным молочно-товарным производством. Это все воплощают наши деятельные люди, руководители, предприниматели», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».