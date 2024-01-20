Радий Хабиров посетил молочно-товарную ферму племзавода «Ленина» в Башкирии

Генеральный директор племзавода «Ленина» Альберт Давлетбаев рассказал, что в рамках модернизации были построены новые телятники, коровник на 300 голов, молочный блок на 50 дойных мест, а также приобретен доильный зал «Параллель» с системой управления, куплены 163 голов нетелей голштинской породы и технологическое оборудование.
Еще одно новшество на ферме — робот-подталкиватель кормов голландского производства. На ферме грамотно подошли к обустройству стойл, создав животным комфортные условия: для отдыха коров предусмотрели специальные маты. Такую практику в Дюртюлинском районе применяют впервые.
Объем инвестиций собственных средств составил 126 млн рублей.
В настоящее время хозяйство содержит 2869 голов крупного рогатого скота, в том числе коров молочного направления 738 голов. Хозяйство эффективно занимается разведением племенного молодняка.
«Мы недавно делали аналитику по инвестиционной привлекательности нашего сельского хозяйства. Мы реализуем где-то четверть всех инвестиционных проектов в Приволжском федеральном округе, то есть “зашевелилось” сельское хозяйство, особенно то, что мы называем индустриальным молочно-товарным производством. Это все воплощают наши деятельные люди, руководители, предприниматели», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».