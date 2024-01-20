Какие подарки не будут облагаться налогом в 2024 году

— В прошлом году не облагалась налогом сумма в пределах 9 338 рублей. И даже если дарили валюту, мы переводили ее по курсу Нацбанка и смотрели, чтобы не было превышения. Соответственно, такие доходы не подлежали ни декларированию, ни налогообложению. В наступившем году ничего не поменялось, критерии те же. Единственное — теперь от налога будут освобождены подарки в размере 10 431 рубль. Если размер превышает данную сумму, физическому лицу придется по итогам года уплатить подоходный налог в размере 13%, — пояснила Е. Хадинская.