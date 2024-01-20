Сферу маршрутных перевозок в Беларуси ждут изменения

«Сейчас проводятся массовые контрольные мероприятия по вопросам организации выполнения перевозок пассажиров. Комплексно изучаются проблемные вопросы, сформированы предложения по устранению причин и условий, способствующих негативной ситуации с обеспечением безопасности. Отмечу, что уже сейчас необходимо обратить внимание исполкомов на существующую проблему с перевозками пассажиров», — цитирует замминистра пресс-служба Минтранса.
Он отметил, что для наведения порядка в сфере пассажирских перевозок подготовлен соответствующий проект указа главы государства. Документ предусматривает создание государственного реестра перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. В него будут включены сведения о перевозчике, транспортных средствах, водителях и диспетчерах.
«Для субъектов вводится обязанность предоставлять госорганам безвозмездный круглосуточный доступ к выполненным заказам, а также передавать заказы на перевозку только тем перевозчикам, сведения о которых есть в реестре. Кроме того, вводится возможность ограничить присутствие на рынке перевозок пассажиров недобросовестных перевозчиков и диспетчеров», — пояснил Дубина.
Таким образом, считает он, указ позволит повысить ответственность перевозчика по соблюдению законодательства, создаст на рынке равные условия и будет способствовать повышению безопасности перевозок пассажиров.
«Основная цель инициативы принятия указа главы государства — не ужесточение, а создание равных условий конкуренции на рынке перевозок пассажиров, — заверил Дубина. — Мы не хотим препятствовать работе бизнеса, наша задача — лишь предотвращать возможные нарушения законодательства и обеспечить за счет этого безопасность транспортной деятельности».
Прозвучавшие на совещании предложения перевозчиков будут прорабатываться. Совместные обсуждения позволяют прийти к единому мнению и исключить недосказанность между перевозчиками, операторами и властью, добавил чиновник.