Сферу маршрутных перевозок в Беларуси ждут изменения

«Для субъектов вводится обязанность предоставлять госорганам безвозмездный круглосуточный доступ к выполненным заказам, а также передавать заказы на перевозку только тем перевозчикам, сведения о которых есть в реестре. Кроме того, вводится возможность ограничить присутствие на рынке перевозок пассажиров недобросовестных перевозчиков и диспетчеров», — пояснил Дубина.