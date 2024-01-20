Спрос на новостройки в Волгограде резко вырос в конце 2023 года

В IV квартале 2023 года поднялись и цены на жилье в новостройках. Изменения зафиксированы в 31 из 33 городов. Наиболее высокая стоимость за 1 кв. м жилплощади в Сочи (369 тыс. руб.), в Москве (333 тыс. руб.), в Северной столице — Санкт-Петербурге (218 тыс. руб.). Самая дешевая недвижимость в городах Брянске (84 тыс. руб. за 1 кв. м) и Ставрополе (88 тыс. руб.). А вот в Волгограде средняя цена 1 кв. м жилья в новом доме составила 99 тыс. рублей. Это на 6% выше, чем в предыдущем квартале.