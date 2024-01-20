Спрос на новостройки в Волгограде резко вырос в конце 2023 года

В сравнении с показателями III квартала по стране спрос на жилье в новостройках поднялся на 19%. Самыми ходовыми стали небольшие квартиры-студии — интерес к покупке такого жилья вырос на 27%.
Также за последние 3 месяца 2023 года в сравнении с аналогичным временным отрезком позапрошлого года интерес на новостройки вырос в 26 из 33 городов. Исследование провели эксперты сервиса «Авито. Недвижимость».
Например, в Красноярске на первичном рынке спрос увеличился в 2 раза, в Краснодаре — на 42%, Рязани — на 69%, Москве — на 37%. В Волгограде спрос повысился на 8%.
Эксперты полагают, что тенденция обусловлена ситуацией в банковском секторе. Из-за изменения ключевой ставки Центробанка граждане стремились зафиксировать стоимость приобретения недвижимости, а также процент по ипотеке, как можно быстрее закрыв сделки.
В IV квартале 2023 года поднялись и цены на жилье в новостройках. Изменения зафиксированы в 31 из 33 городов. Наиболее высокая стоимость за 1 кв. м жилплощади в Сочи (369 тыс. руб.), в Москве (333 тыс. руб.), в Северной столице — Санкт-Петербурге (218 тыс. руб.). Самая дешевая недвижимость в городах Брянске (84 тыс. руб. за 1 кв. м) и Ставрополе (88 тыс. руб.). А вот в Волгограде средняя цена 1 кв. м жилья в новом доме составила 99 тыс. рублей. Это на 6% выше, чем в предыдущем квартале.