Смольный выделит 17 млрд рублей на улучшение жилищных условий петербуржцев

Утвержденный Жилищный план на 2024 год позволит обеспечить жильем сирот и детей, оставшихся без родителей. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получат также ветераны и дети с тяжелыми формами хронических заболеваний, многодетные семьи.
Жильцы коммунальных квартир также будут обеспечены жильем в плановом порядке. На эти цели из бюджета возьмут почти 4 миллиарда рублей.
«МК в Питере» ранее рассказал, что в Северной столице растут темпы строительства нового жилья. Тем временем растет и спрос на качественное жилье, причем не только внутри, но и снаружи.