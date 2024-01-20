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Смольный выделит 17 млрд рублей на улучшение жилищных условий петербуржцев

Более 10 тысяч петербуржцев получат возможность улучшить свои жилищные условия в наступившем году. На эти цели Смольный выделит более 17 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе городского правительства.
Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Утвержденный Жилищный план на 2024 год позволит обеспечить жильем сирот и детей, оставшихся без родителей. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получат также ветераны и дети с тяжелыми формами хронических заболеваний, многодетные семьи.

Жильцы коммунальных квартир также будут обеспечены жильем в плановом порядке. На эти цели из бюджета возьмут почти 4 миллиарда рублей.

«МК в Питере» ранее рассказал, что в Северной столице растут темпы строительства нового жилья. Тем временем растет и спрос на качественное жилье, причем не только внутри, но и снаружи.

ЖКХ