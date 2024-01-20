КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Молдова и Украина присоединились к вертикальному газотранспортному коридору, в который сейчас входят Греция, Болгария, Румыния и Венгрия, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
«Запущенный в 2016 году вертикальный коридор объединит Трансбалканский газопровод и позволит транспортировать природный газ из Греции в Молдову и подземные газохранилища на Украине», — уточнили в ведомстве.
Ожидается, что это поможет Молдове получить доступ к поставкам голубого топлива из Азербайджана, а также сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов Ревитуса и Александруполиса в Греции.
«Энергоком» уже совершил пробную закупку по этой системе, сообщает Минэнерго. По информации министерства, первая партия СПГ, предназначенная для Молдовы, прибудет на плавучую установку хранения и регазификации в Александруполисе уже на следующей неделе. Позже он будет транспортирован в Молдову.
«Вертикальный коридор — это не традиционный проект одного газопровода, а система, которая соединяет существующие национальные газовые сети и другие газовые инфраструктуры для обеспечения транзита газа и, таким образом, способствует энергетической безопасности», — отметили в ведомстве.
Также глава Минэнерго Молдовы Виктор Парликов принял участие в министерском заседании по вопросам энергетической взаимосвязи в Центральной и Юго-Восточной Европе (CESEC) в Афинах. В ходе заседания операторы газовых систем стран-членов подписали меморандум о расширении мощности Трансбалканского газопровода и реверсной работы всех трех газопроводов.
По итогам встречи было принято решение о включении в план действий CESEC стратегических проектов для энергетической инфраструктуры Республики Молдова — строительство воздушной ЛЭП 400 кВ Вулканешты — Кишинев и ЛЭП Бельцы — Сучава.