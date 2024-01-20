Молдова и Украина присоединились к вертикальному газотранспортному коридору

«Энергоком» уже совершил пробную закупку по этой системе, сообщает Минэнерго. По информации министерства, первая партия СПГ, предназначенная для Молдовы, прибудет на плавучую установку хранения и регазификации в Александруполисе уже на следующей неделе. Позже он будет транспортирован в Молдову.