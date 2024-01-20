На общественные обсуждения вынесли проект ТРЦ на Широкой Речке

Реализовать проект должна девелоперская компания «Палникс», коттеджный поселок которой находится вблизи планируемой застройки.



Согласно проектной документации, на территории 46 га рядом с Чусовским трактом компания хочет построить ТРЦ, гостиницу, тир, манеж для лошадей, физкультурно-игровой комплекс, велоклуб, поле для пейнтбола. Реализовать проект компания предлагает к 2035 году.



Общественные обсуждения проводятся с 12 января по 9 февраля. Прием предложений и замечаний начался с 19 января.



Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга прошли общественные обсуждения, связанные со строительством мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке. В ходе обсуждений более 50 жителей города высказались против строительства, поскольку завод будет находиться рядом со школой и детским садом, что не соответствует нормам законодательства. Городские депутаты заявляли, что готовы обратиться в суд.