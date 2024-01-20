Газ в Молдове может немного подешеветь: Как всегда, под конец отопительного сезона цены снизят, но все равно оставят неоправданно сильно завышенными

Moldovagaz подаст в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) заявку о пересмотре тарифа на газ в Молдове.
Цена может снизиться до 14−16 леев/куб.м.
Как всегда, приблизить цены к адекватным, решено под конец отопительного сезона.
Но и 14 леев/кубометр — это очень завышенные цены, если сравнивать с мировыми ценами, которые давно опустились до уровня, когда в Молдове газ стоил 4 лея/кубометр.
Но жители Молдовы уже три года расплачиваются за действия властей в этой области. И мерзнут в своих домах, так как компенсация — просто копейки, особенно, для тех, кто мерз (экономил) в прошлом году, так как категории уязвимости устанавливали по расходам газа в прошлом холодном сезоне.