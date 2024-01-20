Газ в Молдове может немного подешеветь: Как всегда, под конец отопительного сезона цены снизят, но все равно оставят неоправданно сильно завышенными

Но жители Молдовы уже три года расплачиваются за действия властей в этой области. И мерзнут в своих домах, так как компенсация — просто копейки, особенно, для тех, кто мерз (экономил) в прошлом году, так как категории уязвимости устанавливали по расходам газа в прошлом холодном сезоне.