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Газ в Молдове может немного подешеветь: Как всегда, под конец отопительного сезона цены снизят, но все равно оставят неоправданно сильно завышенными

«Молдовагаз» намерен подать заявку о пересмотре тарифа в Национальное агентство по регулированию в энергетике.
Источник: Комсомольская правда

Moldovagaz подаст в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) заявку о пересмотре тарифа на газ в Молдове.

Цена может снизиться до 14−16 леев/куб.м.

Как всегда, приблизить цены к адекватным, решено под конец отопительного сезона.

Но и 14 леев/кубометр — это очень завышенные цены, если сравнивать с мировыми ценами, которые давно опустились до уровня, когда в Молдове газ стоил 4 лея/кубометр.

Но жители Молдовы уже три года расплачиваются за действия властей в этой области. И мерзнут в своих домах, так как компенсация — просто копейки, особенно, для тех, кто мерз (экономил) в прошлом году, так как категории уязвимости устанавливали по расходам газа в прошлом холодном сезоне.