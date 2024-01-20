Более 400 дворников и вся техника: Дятлова рассказала о расчистке Калининграда от снега

Елена Дятлова уточнила, что, поскольку по прогнозам снег ожидается и в выходные, «Чистота» будет работать в субботу и воскресенье в усиленном режиме. При этом калининградцев просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать работе техники.