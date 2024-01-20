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Минэкономики: пенсии в Беларуси в 2024 вырастут и достигнут 80% средней зарплаты

Минэкономики прогнозирует рост пенсий по возрасту в 2024 году.
Источник: Комсомольская правда

Минэкономики Беларуси планирует, что пенсии в 2024 году будут расти опережающими темпами, по сравнению с реальными доходами населения, и достигнут 80% от средней зарплаты по стране. Эта информация была озвучена в новостной программе «24 часа» на телеканале СТВ.

Базис этого повышения пенсий — благоприятная экономическая ситуация в Беларуси и возможности бюджета страны.

Минфин отметил, что размер средней пенсии по возрасту уже более 700 рублей, и если сравнивать с другими источниками доходов населения, то пенсии в 2023 году стали абсолютным лидером роста.

По словам замминистра экономики Андрея Картуна, пенсии в 2024 вырастут почти на 15%.

«Соотношение пенсии и зарплаты по итогам 11 месяцев 2023-го составило 37,5%. В текущем году будем стремится достигнуть 38−39%, а к концу пятилетия — 40%», — отметил замминистра.