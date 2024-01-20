Минэкономики: пенсии в Беларуси в 2024 вырастут и достигнут 80% средней зарплаты

Минэкономики Беларуси планирует, что пенсии в 2024 году будут расти опережающими темпами, по сравнению с реальными доходами населения, и достигнут 80% от средней зарплаты по стране. Эта информация была озвучена в новостной программе «24 часа» на телеканале СТВ.