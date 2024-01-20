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Круглогодичный гольф-курорт построят в Сочи к 2028 году

В строительство гольф-курорта в Краснодарском крае инвестируют 28,3 млрд рублей на первом этапе.
Мячик для гольфа
Источник: AP 2023

Круглогодичный гольф-курорт построят в Краснодарском крае к 2028 году. Круглогодичную территорию с полем на 18 лунок оборудуют в Сочи. Об этом сообщил бывший губернатор региона Александр Ткачев, который выступит инвестором проекта.

Гольф-курорт разместят на территории площадью 166 гектаров. По словам экс-главы Краснодарского края, на юге страны нет полноценных полей для гольфа. При этом спрос на них растет.

«Это запрос туристов, и мы как бизнес на него реагируем. Инфраструктура “Сочи Гольф” позволит проводить соревнования международного уровня, она будет дополнена виллами и гостиничным комплексом», — цитирует Александра Ткачева РИА Новости.

На первом этапе в проект инвестируют 28,3 млрд рублей.

туризм и отдых