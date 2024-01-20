Круглогодичный гольф-курорт построят в Сочи к 2028 году

Круглогодичный гольф-курорт построят в Краснодарском крае к 2028 году. Круглогодичную территорию с полем на 18 лунок оборудуют в Сочи. Об этом сообщил бывший губернатор региона Александр Ткачев, который выступит инвестором проекта.