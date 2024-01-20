Летом в Уфе вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение

С 1 июля в Уфе изменятся тарифы на водоснабжение и водоотведение. Об этом рассказала пресс-служба «Уфаводоканала».
Предприятие утвердило тарифы на 2024 год в соответствии с законодательством и на основании принятых в минувшем декабре Государственным комитетом Башкирии по тарифам постановлений.
Как следует из опубликованных данных, кубометр питьевой воды для населения летом подорожает с 30,79 до 35,10 рубля. Тариф на водоотведение будет увеличен с 33,88 до 38,62 рубля за кубометр, а тариф на техническую воду останется тем — он составит 39,95 рубля за кубометр.