Бастрыкину доложат о судьбе жильцов разрушающегося дома в Пермском крае

Как сообщили в региональном СКР, жалоба на нарушения поступила главе СКР в его аккаунт Информационного центра СК в сети ВК. В пятиэтажном доме 1969 года постройи в Горнозаводске на стенах трещины, потолочные перекрытия частично разрушены. Жильцы боятся, что конструкции дома рухнут и не раз обращались в администрацию с просьбой провести ремонт. Но меры так и не приняты.