СМИ: российский завод томатной пасты сообщил о нехватке семян помидоров

Доля голландских семян томата у АПК «Астраханский» составляла 35%. Это именно то количество, которого не хватает для производства, уточнил директор предприятия. При этом отечественных семян для производства томатной пасты в России в промышленных масштабах нет — посадочный материал импортируется из других стран, пояснил Зайцев.