СМИ: российский завод томатной пасты сообщил о нехватке семян помидоров

«Проблема у предприятия возникла в связи с запретом на ввоз в Россию голландского посадочного материала. Запрет в конце ноября 2023 года ввел Россельхознадзор на фоне систематического выявления карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов», — говорится в статье.
Доля голландских семян томата у АПК «Астраханский» составляла 35%. Это именно то количество, которого не хватает для производства, уточнил директор предприятия. При этом отечественных семян для производства томатной пасты в России в промышленных масштабах нет — посадочный материал импортируется из других стран, пояснил Зайцев.
Национальный союз производителей плодов и овощей, в свою очередь, прогнозирует, что посевная кампания 2024 года пройдет штатно, урожай будет обильным и пойдет на экспорт. По словам члена правления союза Ирины Мурашовой, Минсельхоз оказывает беспрецедентное содействие получению семян овощных культур в нужные для посевов сроки.