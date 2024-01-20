Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

СМИ: российский завод томатной пасты сообщил о нехватке семян помидоров

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Крупнейший производитель томатов в Астраханской области заявил о нехватке семян помидоров, сообщил «РБК» со ссылкой на гендиректора АПК «Астраханский» Михаила Зайцева.
rtxz93f.jpg
Источник: Reuters

«Проблема у предприятия возникла в связи с запретом на ввоз в Россию голландского посадочного материала. Запрет в конце ноября 2023 года ввел Россельхознадзор на фоне систематического выявления карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов», — говорится в статье.

Доля голландских семян томата у АПК «Астраханский» составляла 35%. Это именно то количество, которого не хватает для производства, уточнил директор предприятия. При этом отечественных семян для производства томатной пасты в России в промышленных масштабах нет — посадочный материал импортируется из других стран, пояснил Зайцев.

Национальный союз производителей плодов и овощей, в свою очередь, прогнозирует, что посевная кампания 2024 года пройдет штатно, урожай будет обильным и пойдет на экспорт. По словам члена правления союза Ирины Мурашовой, Минсельхоз оказывает беспрецедентное содействие получению семян овощных культур в нужные для посевов сроки.