Еще больше влезаем в долги: Почему в Молдове количество выданных банковских кредитов растет, особенно, в холодный период

В декабре объём новых выданных кредитов в Молдове составил 5 479,7 млн леев, что на 16% больше, чем в ноябре 2023 года. Основная часть — 74,4% — кредиты в национальной валюте, которые составили 4 076,3 млн леев, а это на 17,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Наиболее востребованными оказались кредиты сроком от 2 до 5 лет (51,1% в общем объёме выданных кредитов). Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 36,6% от общего объёма.
По данным НБМ, средняя номинальная ставка по новым кредитам, выданным в национальной валюте, снизилась на 0,36 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 10,22%; средняя ставка по кредитам в иностранной валюте выросла на 0,13 процентных пункта, составив 6,80%, пишет ipn.md.
Без кредитов многие просто не выживут. Если раньше кредиты брали на покупку какой-то крупной вещи, то сегодня — просто, чтобы расплатиться за коммуналку.