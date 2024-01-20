Еще больше влезаем в долги: Почему в Молдове количество выданных банковских кредитов растет, особенно, в холодный период

В декабре объём новых выданных кредитов в Молдове составил 5 479,7 млн леев, что на 16% больше, чем в ноябре 2023 года. Основная часть — 74,4% — кредиты в национальной валюте, которые составили 4 076,3 млн леев, а это на 17,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем.