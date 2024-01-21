Под Челябинском построили первое в истории Южного Урала снегохранилище: для чего это нужно

В России всего три подобных снегохранилица, четвертое появилось в Сосновском районе неподалеку от спортивной школы в поселке Полетаево.
Такая идет сохранить у нас снег в течение всего лета пришла директору местной спортшколы Александру Абрамову. Вместе со спонсорами (спортшкола I love skiing) они начали строить такое хранилище еще осенью прошлого года. Снег в хранилище будут хранить все лето, и использовать с середины осени для тренировок лыжников.
— Вырыли неглубокий котлован, подготовив площадку для будущего снегохранилища. А в январе начали засыпать его снегом. Особенность такой технологии в том, что на хранение засыпается искусственный снег. Его мы можем производить с помощью специального оборудования — «снежной пушки». Уже готовый «продукт» сгребли нашим ратраком в это хранилище. После этого начнем засыпать хранилище опилками и щепой. До конца зимы сверху еще подсыплет снежка. Такая технология позволяет сохранять снег (и только искусственный) до середины осени, и она успешно применяется, как у нас в России, так и в европейских странах, — рассказал Александр Абрамов.
Общий объем хранилища 7500 кубометров. Этого хватит, чтобы в середине или в конце октября, когда еще не устанавливается снежный покров, насыпать круг длиной в три километра.
— Экономия здесь налицо. Лыжники могут открывать тренировочный сезон у себя дома, не выезжая на дорогостоящие сборы в более северные регионы, уже в октябре, — считает Александр Абрамов. — Сэкономленные деньги лучше направить, к примеру, на покупку инвентаря для спортсменов.
Кстати, не так давно на базе спортивной школы был построен лыжный комплекс освещенной лыжероллерной трехкилометровой трассой, «тропой здоровья», спортплощадкой для тренировок и выполнения нормативов ГТО. При поддержке губернатора региона для спортивной школы был приобретен ратрак — многофункциональный укладчик для лыжных трасс.
Лыжный комплекс «ДЮСШ Полетаево» уже не раз принимал соревнования областного, межрегионального и всероссийского уровня.