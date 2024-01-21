Под Челябинском построили первое в истории Южного Урала снегохранилище: для чего это нужно

— Вырыли неглубокий котлован, подготовив площадку для будущего снегохранилища. А в январе начали засыпать его снегом. Особенность такой технологии в том, что на хранение засыпается искусственный снег. Его мы можем производить с помощью специального оборудования — «снежной пушки». Уже готовый «продукт» сгребли нашим ратраком в это хранилище. После этого начнем засыпать хранилище опилками и щепой. До конца зимы сверху еще подсыплет снежка. Такая технология позволяет сохранять снег (и только искусственный) до середины осени, и она успешно применяется, как у нас в России, так и в европейских странах, — рассказал Александр Абрамов.