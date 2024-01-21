Беларусь оказалась на третьем месте в СНГ по накопленным инвестициям

Беларусь заняла третье место в СНГ по накопленным инвестициям. Это следует из мониторинга взаимных инвестиций ЕАБР.
Сообщается, что в 2023 году Беларусь увеличила объем накопленных взаимных прямых инвестиций на 4,4% до 5,86 миллиарда долларов. Это дало возможность оказаться на третьем месте в СНГ по накопленным инвестициям. Так, главным инвестором в ЕАЭС остается Россия, так как на нее приходится 81%, или 22,8 миллиарда долларов взаимных инвестиций. Сказано, что доля Беларуси оценивается в 2% с показателем 0,8 млрд долларов.
Кроме того, говорится, что в импорте прямых иностранных инвестиций лидером оказался Казахстан (13 млрд долларов), а Беларусь заняла второе место (5,7 млрд долларов). Согласно данным ЕАБР, российской стороной в Беларуси реализуется 60 проектов на 5,65 млрд долларов. Со своей стороны, Беларусь принимает участие в 23 проектах в России, инвестировав в них 514 млн долларов. Также сказано, что сумма китайских ПИИ в Беларуси оценивается в 968 млн долларов. Уточняется, что названные ресурсы направлены в проект по выпуску аминокислот и комбикормов.
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