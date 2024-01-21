Беларусь оказалась на третьем месте в СНГ по накопленным инвестициям

Кроме того, говорится, что в импорте прямых иностранных инвестиций лидером оказался Казахстан (13 млрд долларов), а Беларусь заняла второе место (5,7 млрд долларов). Согласно данным ЕАБР, российской стороной в Беларуси реализуется 60 проектов на 5,65 млрд долларов. Со своей стороны, Беларусь принимает участие в 23 проектах в России, инвестировав в них 514 млн долларов. Также сказано, что сумма китайских ПИИ в Беларуси оценивается в 968 млн долларов. Уточняется, что названные ресурсы направлены в проект по выпуску аминокислот и комбикормов.