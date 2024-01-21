В Омскую область приехали брендированные по цвету автобусы

Глава Знаменского района Сергей Максимов сообщил в своем аккаунте ВКонтакте о прибытии в район синего брендированного автобуса, который станет обслуживать муниципальные маршруты.
До конца февраля, порадовал районный начальник, поступят ещё несколько таких автобусов.
Синие — это потому, что омский транспорт приводят к единообразию: так, чтобы по цвету можно было различить, городской это автобус или межрайонный.
По Омской области будут ездить автобусы и маршрутки синего цвета, по Омску — оранжевого.
Троллейбусы отныне станут зелёными, зато трамваи останутся красными.