Как регулируются цены на хлеб в Казахстане

— На ценообразование сельхозпродукции влияют множество факторов, таких как изменение цен на товары и услуги прямо влияющие на себестоимость продукции, сезонность, увеличение расходов на транспортировку и хранение продтоваров, большое количество посредников, высокая торговая наценка торговых объектов, повышение цен на аналогичную продукцию в мировых рынках. В целях стабилизации цен на «социальный хлеб» регионами заключены меморандумы с местными мукомольными предприятиями по реализации льготной пшеницы через Продкорпорацию с дальнейшей поставкой муки хлебопекам, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.