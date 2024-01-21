Как регулируются цены на хлеб в Казахстане

— На ценообразование сельхозпродукции влияют множество факторов, таких как изменение цен на товары и услуги прямо влияющие на себестоимость продукции, сезонность, увеличение расходов на транспортировку и хранение продтоваров, большое количество посредников, высокая торговая наценка торговых объектов, повышение цен на аналогичную продукцию в мировых рынках. В целях стабилизации цен на «социальный хлеб» регионами заключены меморандумы с местными мукомольными предприятиями по реализации льготной пшеницы через Продкорпорацию с дальнейшей поставкой муки хлебопекам, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.
Согласно информации, утвержденный объем пшеницы на сентябрь-декабрь 2023 года составляет 56,6 тысяч тонн, из них по состояния на 8 декабря 2023 года отгружено 37,8 тысяч тонн пшеницы.
Кроме того, Министерством торговли и интеграции совместно с акиматами ведутся следующие работы:
с начала 2023 года в стране проведено 3 620 сельхоз ярмарок; утверждены правила установления минимальных оптовых цен (МОЦ); в рамках контроля 15% торговой надбавки на СЗПТ территориальными департаментами торговли (с момента передачи функции контроля, приказ вступил в силу 5 марта 2023 года) проводится проверка торговых объектов; для повышения эффективности влияния государственного регулирования цен на СЗПТ заключаются меморандумы о непревышении 15% торговой надбавки с торговыми объектами и производителями; продолжается работа по непродуктивным посредникам на местах.