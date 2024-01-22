Источник раскрыл судьбу оставшихся в Севастополе украинских кораблей

Часть оставшихся в Крыму кораблей ВМСУ в 2014 году Россия успела передать Украине. Процесс был приостановлен из-за отказа Киева их принимать, так как, по мнению украинской стороны, это стало бы признанием российского статуса полуострова. Затем был прекращен российской стороной в связи с агрессией Украины против республик Донбасса.