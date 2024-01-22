Источник раскрыл судьбу оставшихся в Севастополе украинских кораблей

В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией ВМСУ оставили на полуострове порядка 20 кораблей, включая БДК «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь», Луцк«, корабль управления “Славутич” и другие. До 2023 года эти корабли находились в Севастополе под охраной.
«Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», — сказал собеседник агентства.
До воссоединения Крыма и Севастополя с Россией ВМСУ насчитывали в своем составе порядка 40 боевых кораблей и судов обеспечения. Многие из них из-за нехватки средств не прошли необходимый ремонт и были порезаны на металлолом.
Часть оставшихся в Крыму кораблей ВМСУ в 2014 году Россия успела передать Украине. Процесс был приостановлен из-за отказа Киева их принимать, так как, по мнению украинской стороны, это стало бы признанием российского статуса полуострова. Затем был прекращен российской стороной в связи с агрессией Украины против республик Донбасса.