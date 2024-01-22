Какие зарплаты обещают казахстанские работодатели в 2024 году

В 2023 году в Казахстане по состоянию на 3 квартал средняя номинальная зарплата составляла 350 542 тенге. При этом медианная, которая отображает точную середину в зарплатной сетке, была значительно меньше — 230 924 тенге. Буквально это значит, что одна половина работников получает меньше этой суммы, а другая — больше.