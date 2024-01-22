В Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХ

«Каждый год при осмотрах — весенних, осенних — что нужно делать? Лезешь на самый верх и смотришь, в каком состоянии дымовентканалы, кровли. Шатровые кровли у нас — это 1980-е годы. Что стало за это время со шляпкой гвоздя? Листы шифера просто прилипли к обрешетке и за счет этого держатся, потому что шляпки уже сгнили. И я понимаю, что на крышу при осмотрах тут никто не поднимается. А надо пройти, посмотреть, пробить все эти гвозди и, где надо, укрепить. Где это было сделано — там крыши стоят», — поделился наблюдениями Петров.