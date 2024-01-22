В декабре 2023 года квартиры по программе реновации получили более 4,4 тысячи москвичей

По итогам декабря 2023 года документы на новые квартиры по программе реновации оформили более 4,4 тысячи человек. Город предложил им комфортное жилье в 111 новостройках. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
Больше всего договоров в декабре заключили с жителями Юго-Восточного, Западного и Юго-Западного округов столицы. По итогам 2023 года правообладателями жилья стали почти 40 тысяч человек.
В этом же месяце по программе реновации началось переселение еще 6,6 тысячи жителей из 38 домов, расположенных в семи округах Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
В столице уже введено в эксплуатацию 304 новых современных дома с общей площадью квартир 4,3 миллиона квадратных метров. Строится 219 домов с общей площадью помещений более 4,1 миллиона квадратных метров.
Горожане получают квартиры с улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. В помещениях есть сантехника, светильники и кухонные плиты.
Объем построенного жилья позволяет переселить горожан из тысячи старых домов. Новостройки, возведенные по программе реновации, одни из лучших по архитектурным решениям, планировке и качеству выполненных работ. В новое комфортное жилье переселился уже 150-тысячный москвич.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние несколько лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.