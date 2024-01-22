Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В декабре 2023 года квартиры по программе реновации получили более 4,4 тысячи москвичей

Город предложил участникам программы комфортное жилье в 111 новостройках.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По итогам декабря 2023 года документы на новые квартиры по программе реновации оформили более 4,4 тысячи человек. Город предложил им комфортное жилье в 111 новостройках. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Правообладателями квартир по программе реновации в декабре прошлого года стали более 4,4 тысячи москвичей из 202 старых домов. Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры на новое жилье оформили более 3,3 и свыше 3,4 тысячи человек соответственно», — сказал он.

Больше всего договоров в декабре заключили с жителями Юго-Восточного, Западного и Юго-Западного округов столицы. По итогам 2023 года правообладателями жилья стали почти 40 тысяч человек.

В этом же месяце по программе реновации началось переселение еще 6,6 тысячи жителей из 38 домов, расположенных в семи округах Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В столице уже введено в эксплуатацию 304 новых современных дома с общей площадью квартир 4,3 миллиона квадратных метров. Строится 219 домов с общей площадью помещений более 4,1 миллиона квадратных метров.

Горожане получают квартиры с улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. В помещениях есть сантехника, светильники и кухонные плиты.

Объем построенного жилья позволяет переселить горожан из тысячи старых домов. Новостройки, возведенные по программе реновации, одни из лучших по архитектурным решениям, планировке и качеству выполненных работ. В новое комфортное жилье переселился уже 150-тысячный москвич.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние несколько лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

недвижимость