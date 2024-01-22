Министр ЖКХ назвал срок ожидания капремонта в Беларуси

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в интервью телеканалу ОНТ озвучил срок ожидания капитального ремонта в Беларуси.
Он напомнил, что государство добавляет часть финансовых средств для капитального ремонта к тем средствам, которые собираются на счетах местных исполнительных и распорядительных органов. Глава ЖКХ пояснил, что, если брать процент того, что отчисляют белорусы и то, что добавляет государство, то получается около 40% по стране, отметив, что речь идет про средства белорусов.
— И 60% еще к этим средствам добавляется со стороны государства.
Трубило пояснил, что, в том случае, если белорусы захотят улучшить технические характеристики строения, провести энергоэффективные мероприятия, то это возможно после принятия решения, а также обращения со стороны граждан в местные исполкомы, дополнив, что тогда дом ставится на капремонт в первую очередь. По его словам, здесь создан механизм субсидирования населения 50 на 50. Так, 50% на данные мероприятия выделяется со стороны государства, уточнив, что это отдельно и вне зависимости от капремонта, и еще 50% платят белорусы в рассрочку на 10 лет.