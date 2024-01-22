Министр ЖКХ назвал срок ожидания капремонта в Беларуси

Трубило пояснил, что, в том случае, если белорусы захотят улучшить технические характеристики строения, провести энергоэффективные мероприятия, то это возможно после принятия решения, а также обращения со стороны граждан в местные исполкомы, дополнив, что тогда дом ставится на капремонт в первую очередь. По его словам, здесь создан механизм субсидирования населения 50 на 50. Так, 50% на данные мероприятия выделяется со стороны государства, уточнив, что это отдельно и вне зависимости от капремонта, и еще 50% платят белорусы в рассрочку на 10 лет.