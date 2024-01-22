Проблему с перевозками решают в Хабаровском крае

Одну из идей предоставили депутаты Хабаровского района. Председатель Собрания депутатов Дмитрий Савченко отметил, что жители часто жалуются на то, что автобусы не соблюдают свое расписание. Особенно это существенно зимой, когда в морозы им приходится ждать автобуса долгое время. Поэтому парламентарии предлагают установить наказание, вплоть до прекращения работы, за некоторые нарушения, а еще внести изменения в КоаП.