Проблему с перевозками решают в Хабаровском крае

В течение всего созыва депутаты Законодательной Думы Хабаровского края не раз поднимали вопрос о совершенствовании механизма регулирования пассажирских перевозок. На этот раз, к примеру, обсудили их организацию. В совещании приняли участие представители минтранса, прокуратуры и правового департамента правительства.
Одну из идей предоставили депутаты Хабаровского района. Председатель Собрания депутатов Дмитрий Савченко отметил, что жители часто жалуются на то, что автобусы не соблюдают свое расписание. Особенно это существенно зимой, когда в морозы им приходится ждать автобуса долгое время. Поэтому парламентарии предлагают установить наказание, вплоть до прекращения работы, за некоторые нарушения, а еще внести изменения в КоаП.
Еще одной проблемой становятся междугородние поездки. Часто уехать в другой город становится настоящим испытанием. Кроме того, местным жителям не хватает маршрутов до Хабаровска. Особенно остро проблема ощущается в отдаленных района, где попросту нет конкуренции. Власти находят тех, кто согласен работать, с трудом.
Также депутаты переживают, что ужесточение требований приведет к тому, что автобусы и вовсе перестанут ходить.
Частично решить проблему поможет мастер-план Хабаровска, которые предусматривает установку трех пунктов пересадки с межмуниципальных маршрутов на городские.
В итоге участники сделали вывод, что проблему поможет решить возрождение муниципальных предприятий, которые будут иметь возможность выстроить единую систему в каждом районе с учетом его особенностей.