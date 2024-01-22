Первую строчку в топе красноярских вакансий заняли водители

Топ-15 самых востребованных специалистов в Красноярском крае в январе возглавили водители, продавцы и менеджеры по продажам.
Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru рассказали, что в январе в Красноярском крае были открыты 23,2 тысячи вакансий. Сотрудники платформы проанализировали списки и составили топ-15 самых востребованных на региональном рынке труда специалистов.
Возглавили список водители. Их поисками занимаются 6,7% работодателей, выставивших свои предложения. Вторую строчку занимают продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (6,4%), третью — менеджеры по продажам и работе с клиентами (6,2%).
Аналитики рынка труда отмечают, что в целом по стране топ вакансий идет в другом порядке: на первом месте продавцы-консультанты (8,2%), на втором — менеджеры по продажам (7%), и только на третьем — водители (4,4%).
В Красноярском крае работодатели также испытывают серьезный дефицит в таких сотрудниках, как повара (3,3%), машинисты (3%), разнорабочие (2,1%), врачи (2,1%).
И только единицы ищут таких специалистов, как организатор мероприятий.